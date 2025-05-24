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أخبار مصر

القومي للبحوث يقدم نصائح للنوم الصحي وأهميته في فترة الامتحانات (فيديو)

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر حلقات سلسلة "صحتك في الامتحانات"، التي يُعدها المركز القومي للبحوث لدعم صحة الطلاب خلال موسم الامتحانات.

وتسلط الحلقة الثالثة الضوء على: "تأثير النوم على الذاكرة وطريقة النوم الصحي في فترة الامتحانات"، ويُقدمها الدكتور محمد السنباطي الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث، حيث يوضح أهمية النوم الجيد في تعزيز التركيز والذاكرة، ويُقدم نصائح قيمة للنوم الصحي لتحسين الأداء الذهني خلال الامتحانات.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تحرص على دعم الطلاب في جميع الجوانب، خاصة خلال فترات الضغط الدراسي مثل موسم الامتحانات، موضحًا أن الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للطلاب هو جزء لا يتجزأ من منظومة تعليمية متكاملة تسعى لتخريج أجيال قادرة على الإنجاز والتفكير النقدي.

أطلق المركز القومي للبحوث سلسلة علمية جديدة بعنوان "صحتك في الامتحانات"، بهدف تقديم نصائح طبية ونفسية وعلمية للطلاب لمساعدتهم في التغلب على التوتر، وتحسين التركيز، وتنظيم الوقت، والحفاظ على نمط حياة صحي يدعم الأداء الأكاديمي.

ومن جانبه، صرح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن السلسلة تأتي ضمن التزام المركز بدوره المجتمعي في نقل المعرفة العلمية إلى مختلف فئات المجتمع، لافتًا إلى أن "صحتك في الامتحانات" تمثل أحد أوجه التفاعل المباشر مع احتياجات الطلاب، من خلال محتوى علمي مبسط يقدمه نخبة من خبراء المركز في التخصصات الطبية والسلوكية.

وتُعد السلسلة إحدى مبادرات المركز للتفاعل مع قضايا المجتمع، وتقديم محتوى علمي مبسط يخدم الطلاب ويُسهم في رفع الوعي بأساليب التعامل مع ضغوط الامتحانات بطرق مدروسة ومستندة إلى الأبحاث.

 

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التعليم العالي فترة الامتحانات احتياجات الطلاب التعليم العالي والبحث العلمي المركز القومي للبحوث موسم الامتحانات

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