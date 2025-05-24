31 مايو، روبي تحيي حفلا غنائيا في العين السخنة

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل جديد لأول مرة في إحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة، وذلك يوم 31 مايو الجاري، بحضور عدد كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن تفاجئ روبي جمهور الحفل بتقديمها مفاجآت وغنائها أعمالا غنائية جديدة.

وتقدم روبي في الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور، واشتهرت بها، منها «ليه بيدارى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر».

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدموا أغنية جديدة ومختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلًا ضخما بـ مدينة الأردن وذلك يوم 30 مايو الجاري.

وروجت روبي للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان».

وفي النطاق الدرامي، يعد مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي الدرامية، التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة العدل جروب.

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