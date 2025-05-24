محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عن رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية بمحافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع جميع الجهات المعنية لمناقشة خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.

وكلف الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لتكثيف الحملات بجميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة، مؤكدًا على استمرار تلك الاستعدادات خلال أيام العيد.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المُكبرة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالف.

وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء، والاهتمام برفع كفاءة المساجد والمناطق المحيطة، ورفع درجة الاستعداد بالميادين العامة والحدائق حيث جرى تنفيذ أعمال تجميل وتنسيق حضاري، شملت صيانة أعمدة الإنارة وتخطيط طريق الكورنيش.

هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأية محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

ووجه محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.



وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة.

على الصعيد ذاته، أكد الفريق أحمد خالد على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية لأية تداعيات. مشيرًا سيادته أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين.

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