اليوم، الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان مقررًا إقامتها في 11 مارس الماضي.

إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك



وطالب مقيمو الدعوى بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري إلى حين الفصل في الشق الموضوعي، مع المطالبة بتحديد موعد جديد لإقامة اللقاء المؤجل.



الدعوى أقيمت لإلغاء القرار المطعون عليه باعتبار الأهلي منسحبًا أمام الزمالك في لقاء القمة الذي كان مقرر إقامته يوم 11 مارس الماضي وما يترتب عليه من آثار، وأهمها اعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك (3-0). وتغريم الأهلي كل الخسائر التي نتجت عن عدم إقامة اللقاء والتي قدرت من قبل رابطة الأندية بحوالي 200 مليون جنيه.

وطالب أعضاء الأهلي في دعواهم بإيقاف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري لحين الفصل في الشق الموضوعي مع تحديد موعد جديد لإقامة اللقاء.



الحكم في دعوى اعادة مباراة القمة

ومن جانبه أكد طارق إبراهيم، المحامي بالنقض، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المحكمة حجز الدعوى للحكم بعد أن ارتأت عدم الجدية من الخصوم في التعامل مع الدعوى.

وأشار إلى أن رابطة الأندية عجزت عن تقديم ما يثبت مشروعيتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسابقة الدوري خصوصًا أنها فقدت تلك المشروعية بسبب عدم انتخابها من الأندية المشاركة في البطولة قبل بداية الموسم حيث احتوى تشكيل مجلسها على عضو يمثل ناديا هابطا للقسم الثاني وهو المقاولون العرب إضافة إلى عدم تمثيل الأندية الصاعدة في مجلس الرابطة وهي حرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت.



إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وقال إبراهيم إن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوط بها رقابة القرارات الإدارية وتحديد مدى مشروعيتها.

وشدد على أن تحديد موعد 25 مايو الجاري للنطق بالحكم مناسب جدًا لأنه يضمن الفصل في الدعوى قبل انتهاء بطولة الدوري.



وأوضح أن الأهلي أو أعضاءه لا يمكن معاقبتهم وهو النادي الذي يمثل القوة الناعمة الحقيقية للرياضة المصرية بخسارة بطولة أو بغرامة مالية كبيرة خاصة أن الأهلي هو النادي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتقاضى مليمًا واحدًا دعمًا من قبل الدولة.

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