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ثقافة وفنون

عرض المسلسل الصيني "حارسي العزيز" ابتداءً من الغد على WATCH IT

أبطال المسلسل الصيني،
أبطال المسلسل الصيني، فيتو

تستعد منصة WATCH IT لعرض واحد من أكثر المسلسلات الصينية الرومانسية والعسكرية إثارة وهو مسلسل “حارسي العزيز” My Dear Guardian، بدءًا من غد الأحد.

تفاصيل مسلسل حارسي العزيز 

ومن المقرر عرض مسلسل حارسي العزيز من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع عبر منصة واتش ات، ليقدم للمشاهدين تجربة درامية مميزة.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة حب تجمع "ليانج مو زي"، الرائد في القوات الخاصة بمنطقة "جي"، والطبيبة "شيا تشو"، حيث تنمو بينهما مشاعر إنسانية عميقة وسط بيئة مليئة بالمخاطر والمصاعب، حيث يؤديان واجبهما ويجدان الحب في الوقت ذاته.

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من جوني هوانج (Liang Muze) لي تشين (Xia Chu)، تشو زي هاو، ني زي هاو، وكيريلو شولجا، والمسلسل هو مزيج من الدراما والرومانسية والحركة، ويستعرض معاني البطولة والانتماء والحب.

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حارسي العزيز Watch iT المسلسل الصيني حارسي العزيز الفن

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