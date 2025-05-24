عرض المسلسل الصيني "حارسي العزيز" ابتداءً من الغد على WATCH IT

تستعد منصة WATCH IT لعرض واحد من أكثر المسلسلات الصينية الرومانسية والعسكرية إثارة وهو مسلسل “حارسي العزيز” My Dear Guardian، بدءًا من غد الأحد.

تفاصيل مسلسل حارسي العزيز

ومن المقرر عرض مسلسل حارسي العزيز من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع عبر منصة واتش ات، ليقدم للمشاهدين تجربة درامية مميزة.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة حب تجمع "ليانج مو زي"، الرائد في القوات الخاصة بمنطقة "جي"، والطبيبة "شيا تشو"، حيث تنمو بينهما مشاعر إنسانية عميقة وسط بيئة مليئة بالمخاطر والمصاعب، حيث يؤديان واجبهما ويجدان الحب في الوقت ذاته.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من جوني هوانج (Liang Muze) لي تشين (Xia Chu)، تشو زي هاو، ني زي هاو، وكيريلو شولجا، والمسلسل هو مزيج من الدراما والرومانسية والحركة، ويستعرض معاني البطولة والانتماء والحب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.