مدير صندوق مكافحة الإدمان يتابع تشغيل مركز العزيمة الجديد بأسوان

تابع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان، بالتعاون مع كلية طب جامعة أسوان، تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان، ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وجميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

تفاصيل التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان

أوضح الدكتور عمرو عثمان أن المركز يتضمن عيادات خارجية لاستقبال المرضى،وحجز داخلي وصالة جيم، ومكتبة،ومسرح، وقاعات تدريب،وأنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعة كمبيوتر، وأنشطة فنية وملعب كرة متعدد الأنشطة الرياضية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مره أخرى، لافتا إلى أن الخط الساخن للصندوق “16023” استقبل على مدار أول 9 أشهر من العام الماضي ما يقرب من 2000 اتصال هاتفي من أبناء محافظتي أسوان والأقصر لطلب العلاج من الإدمان، وهو ما يؤكد أهمية هذا المركز الذي سيقدم خدمات العلاج والتأهيل للمرضى من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة مجانا ووفقا للمعايير الدولية



ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرضى الإدمان من محافظة أسوان التقدم للحصول على كافة الخدمات العلاجية داخل مركز العزيمة الجديد بمدينة أسوان الجديدة، مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية،حيث تستقبل العيادات الخارجية بالمركز المرضى أيام السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع،ويوفر المركز جميع خدمات العلاج والتأهيل للمرضى مجانًا وفقا للمعايير الدولية

أبرز الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا



جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يوفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال 34 مركزا علاجيا وتأهيليا فى 19 محافظة حتى الآن، بالتعاون مع الجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023"، بعدما كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركزا علاجيا فى 7 محافظات عام 2014، وتتضمن الخدمات سحب المخدر من المريض وتأهيل اجتماعي ودعم نفسى وتمكين اقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب

كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة بمراكز العزيمة التابعة للصندوق،بالإضافة الى توفير قروض لتمويل مشروعات صغيرة ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي للمتعافين التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي والارتقاء بجودة حياة المتعافين

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