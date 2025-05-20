الثلاثاء 20 مايو 2025
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أخبار مصر

اليوم، آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صندوق مكافحة الإدمان،
صندوق مكافحة الإدمان، فيتو
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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تلقي طلبات التقدم لشغل عدد 70 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمركز العزيمة لعلاج الإدمان الجديد بمحافظة الغربية حتى آخر الفترة، نهاية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.

شروط التقديم ورابط التقديم 

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية هنا.

آخر موعد للتقديم

ويستقبل صندوق مكافحة الإدمان السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 20/5/2025.
ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على هنا أو على البريد الإلكتروني التالي هنا.

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المؤسسات الاهلية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان علاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مركز العزيمة لعلاج الإدمان محافظة الغربية

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