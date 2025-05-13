عمرو عثمان: توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة

وقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بجامعة عين شمس

وذلك في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان،وبحضور الدكتور طارق عكاشة رئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب ويهدف البروتوكول إلى توفير الرعاية الطبية للحالات الحرجة من مرضى الإدمان من خلال مستشفى الدمرداش الجامعى، كما سيتم إحالة المرضى من أصحاب الأمراض النفسية المصاحبة لمرض الإدمان "التشخيص المزدوج " لتوفير كافة خدمات العلاج والتأهيل.



وصرح الدكتور عمرو عثمان أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي استكمالا للجهود بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة عين شمس، فى الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى الإدمان من أبناء محافظتى القاهرة والجيزة على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي بمستشفى الدمرداش الجامعى،وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية،كما يحرص الصندوق أيضا بالتعاون مع الجامعة على تنفيذ برامج لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطى طوال فترة الدراسة .

الخدمات العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية من خلال 34 مركز علاجي تابع للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن " 16023" في 19 محافظة حتى الآن بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز في عام 2014، وأن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية المعنية بمحور خفض الطلب علي المخدرات بمستوياته الثلاثة المتمثلة في الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

تجربة الصندوق في تقديم خدمات الدمج المجتمعي

وأشار الدكتور عمرو عثمان الى تجربة الصندوق في تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة،أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع،وانه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة.

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