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أخبار مصر

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

الزلازل والعالم الهولندي،
الزلازل والعالم الهولندي، فيتو

استنكر الدكتور صلاح الحديد، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية، التنبؤات التي تتحدث عن حدوث انفجارات وزلازل وحرائق واختفاء أشياء وانتشار الطاقة السلبية بين الناس غدًا الأحد 25 مايو.

 

أستاذ زلازل: العالم الهولندي شخص مهووس 

وقال "الحديدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ما يطلق على نفسه العالم الهولندي هو رجل مهووس وهو المتسبب في حالة القلق والرعب منذ زلازل تركيا وسوريا في 2023".

 

تصدير العالم الهولندي الرعب وكذب توقعاته بشأن زلازل مصر

وأضاف: "الرجل الهولندي دي عيشنا في رعب إن هيحصل في مصر يوم 8 مارس زلزال مدمر سيقضي عليها ويدمرها ولم يحدث ذلك، وبعدها تكهن بزلزال آخر بعد 10 أيام ولم يحدث، وكل توقعاته وتنبؤاته طلعت فشنك".

 

وتابع: "السوشيال ميديا أصبحت كارثة في هذا الزمن، وهناك لجان تعمل لصالح آخرين، وطول عمرنا عارفين إن البحر المتوسط أو ما يسمى بالقوس الهليني منطقة زلازل منذ قديم الأزل ويكون له تبعات وتأثيرات على مصر لا تتعدى تأثير الهزة".
 

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