البحوث الفلكية تكشف حقيقة توقعات 25 مايو 2025 (فيديو)

كشف الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية، حقيقة ما يتردد ويشاع بشأن تنبؤات بحدوث انفجارات وزلازل وحرائق واختفاء الأشياء وانتشار الطاقة السلبية بين الناس غدًا الأحد 25 مايو.

حقيقة العلاقة بين الكواكب وحدوث الزلازل

وقال "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"لا توجد أي علاقة بين الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض".

المسافة ما بين النجوم والكرة الأرضية

وأوضح:"أقرب مسافة ما بين الأرض وأي نجم مثل الشمس تصل الي 4 سنوات ضوئية يعني بحاجة الي المشي بسرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية لمدة 4 سنوات لكي أصل لهذا النجم، وبالتالي في حال لو صدر أي شئ من هذا النجم تؤثر على الأرض تصل لنا بعدها بـ4 سنوات".

وأكد: لا صحة لتوقعات 25 مايو 2025 بشأن حدوث انفجارات أو زلازل على الكرة الأرضية، وكل ما أثير حول ذلك مجرد تكهنات لإثارة الجدل وكسب الشهرة



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