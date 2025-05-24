الإهمال والإخلال بأصول المهنة، حيثيات حبس المسئولين عن حادث حفل قصر البارون

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، حيثيات حكمها بمعاقبة مسئولين اثنين متهمين في سقوط استاند بقصر البارون ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف القضائية.

وجاء في حيثيات الحكم ان النيابة العامة أسندت للمتهمين تامر إبراهيم، مصطفي مرعي أنهما تسببا خطأ في إصابة المجني عليهم: نورة منير احمد، احمد السيد عطية، حسن فتحي محمد، الحسناء السيد احمد الصباغ، اية سمير الذهبي، شريف عبد العظيم محمد، شروق شريف عبد العظيم، محمود محمد سعيد، حبيبة محمد محمود عبد العزيز تامر، زينة تامر محمود عبد العزيز، عبد الرحمن أحمد، حبيبة تامر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما في اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة ، وعدم مراعاة ذلك وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح، ووقوع الجريمة نتيجة إخلالهما اخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وقد ترتب على ذلك إحداث إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

وأضافت الحيثيات إن النيابة العامة أحالتهم إلى هذه المحكمة وطالبت بتوقيع العقوبة عليهم بمقتضى نص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات

وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة تخلص فيما سطره العميد ماهر عليان مدير إدارة شرطة السياحة بتاريخ 26 أبريل الماضي والذي أفاد بواقعة سقوط حامل كشافات اضاءة اثناء إقامة حفل زفاف بأحد قصور البارون بشارع العروبة مما نتج عنه إصابة العديد من الحاضرين للحفل

وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية وإذ ورد تقرير اللجنة الثلاثية والذي أورد أنه بالمعاينة تبين أن العارضة في حدود ٤٠ مترا وتقف ثلاثة أعمدة فقط مما يوضح أن تلك الأعمدة قليلة جدا على طول العارضة كما لا يوجد أي شدادات من الحديد تمسك تلك العارضة وغياب كافة سبل الأمن للمشروع وتكون هي المسؤلة عن تلك الأعمال التي تمت.

وبسؤال المجني عليهم قرروا جميعا أنهم حال تواجدهم في حفل بقصر البارون فوجئوا بوقوع اعمدة حديدية عليهم ما أدى إلى إحداث إصابتهم

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 12 شخص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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