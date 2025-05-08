أمين البحوث الإسلامية: إعداد برامجَ وقائية تسهم في تهيئة مبعوثي الأزهر للقيام بمهامهم

عقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الإدارة العامَّة للبعوث الإسلاميَّة بالمجمع؛ لمتابعة سير العمل، ومناقشة عدد مِنَ الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الإيفاد.

الإجراءاتِ المتَّبعةَ في متابعة أداء مبعوثي الأزهر في الخارج

وناقش الاجتماع الإجراءاتِ المتَّبعةَ في متابعة أداء مبعوثي الأزهر في الخارج، وسُبُل تعزيز آليَّات الرقابة والتواصل معهم بما يحقِّق مزيدًا من الفاعلية في أداء رسالتهم الدعوية والتعليمية.

وتطرَّق اللقاء إلى مراجعة فاعلية الآليَّات الحالية، وتحديد الجوانب التي تتطلَّب تطويرًا، إلى جانب بحث إمكانية توظيف الأدوات الرَّقْمية والتطبيقات الذكية في تحسين كفاءة عمليَّات المتابعة وتقديم الدعم المناسب للمبعوثين.

التحديات والصعوبات التي يواجهها المبعوثون في الدول الموفدين إليها

كما ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي يواجهها المبعوثون في الدول الموفدين إليها، وأهمية استباق هذه الإشكاليات؛ من خلال إعداد برامجَ إداريةٍ وقائيةٍ تُسهم في تهيئة المبعوثين للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، وتساعد في تلافي تَكرار المعوِّقات في البعثات المقبلة.

وخلال الاجتماع، أعرب الأمين العام عن تقديره لما تبذله الإدارة من جهود، وقال: إنَّ «استقبالكم لمشكلات المبعوثين والعمل على حَلِّها هو صميم رسالتكم المهمَّة والسامية»، مؤكدًا أهميَّةَ «الإصغاء الجيِّد والتفهُّم العميق لتحدياتهم، والعمل بروح الفريق لتذليل العقبات التي تواجههم».

ووجَّه الدكتور الجندي بالتطوير المستمر لملف الإيفاد بما يواكب المتغيرات العالمية ويلبِّي احتياجات المبعوثين، مشددًا على أهميَّة تبادُل الرؤى والمقترحات الإبداعية وتسجيلها كخطوة فاعلة في دعم رسالة الأزهر الشريف وتعزيز دَِوره الريادي عالميًّا.

يأتي هذا اللقاء في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف عبر مبعوثيه المنتشرين في مختلِف أنحاء العالم؛ الذين يعملون على نَشْر المنهج الوسطي، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم صورة حضارية عن الإسلام، استنادًا إلى الرسالة العالمية التي يحملها الأزهر منذ أكثرَ مِنْ ألف عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.