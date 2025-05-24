الحناوي وإيميكا يقودان تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا بالدوري المصري

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم السبت في تمام الثامنة مساءً، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري “دوري نايل”.

تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا

وجاء تشكيل حرس الحدود كالأتي:-

حراسة المرمى: محمد الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمد الدغميمي – مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي – محمد سامي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس بمجموعة البطولة بالدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما حرس الحدود يأتي في المركز التاسع والأخير برصيد 24 نقطة.

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