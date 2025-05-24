الدوري المصري، ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الثامنة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة قبل انطلاق الجولة الثامنة المقرر لها اليوم.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز وعلى مدار ثلاث أيام وهي: السبت والأحد والأربعاء.

وحصل بيراميدز على راحة في الجولة الثامنة من مجموعة المنافسة على اللقب بمشاركة 9 فرق.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري..8 مساء



بتروجيت ضد الزمالك..8 مساء

سيراميكا ضد حرس الحدود..8 مساء

الأربعاء 28 مايو

الأهلي ضد فاركو..8 مساء

جدير بالذكر أن مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة لمجموعة التتويج ستقام في نفس اليوم لمباراة الأهلي ضد فاركو بالجولة الثامنة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بالمسابقة بين الأهلي وبيراميدز اللذان يتنافسان على لقب الدوري.



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