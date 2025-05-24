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معهد تيودور بلهارس يفتتح وحدة منظار المثانة المرن بقسم المسالك البولية

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
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افتتح معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وحدة منظار المثانة المرن التابعة لقسم جراحة المسالك البولية برئاسة الدكتور محمد حسين بدوي، في خطوة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وخاصة في مجال التشخيص المبكر وعلاج أورام المثانة.

 

التشخيص المبكر واستئصال الورم

شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بأورام المثانة، لا سيما بين الفئات العمرية الأصغر من المعتاد، وهو ما يمثل تحديًا صحيًا يتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا ومتكاملًا، حيث يؤكد المختصون أن التشخيص المبكر واستئصال الورم باستخدام أحدث التقنيات، مثل المنظار المرن، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الاستئصال الجذري للمثانة وما يترتب عليه من مضاعفات.


 ويعد قسم جراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث واحدًا من أكبر الأقسام المتخصصة في هذا المجال على مستوى محافظة الجيزة والقاهرة الكبرى. ويتميز بخدمة المرضى بالمجان، مع التركيز بشكل خاص على مرضى أورام المثانة، حيث يتم تشخيص وعلاج ومتابعة أكثر من 600 حالة سنويًا.


وفي سياق متصل، فإن المعهد بصدد إنشاء وحدة متخصصة للتشخيص المبكر لمتابعة مرضى أورام المثانة، تتضمن بروتوكولات متابعة دورية تمتد لعدة أعوام، بهدف الحد من تطور المرض وتحسين جودة حياة المرضى.
وفي إطار التوسع في الخدمات المقدمة، أضافت العيادة الخارجية مؤخرًا خدمة رفع دعامة الحالب بالمنظار باستخدام التخدير الموضعي فقط، دون الحاجة إلى حجز المريض داخل القسم، مما يسهل على المرضى إجراء هذا التدخل في وقت قصير وبأقل مجهود.


يواصل معهد تيودور بلهارس للأبحاث، من خلال دعم قيادته وكوادره الطبية، السعي نحو تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية والبحثية، بما يواكب التحديات الصحية المتزايدة ويضع احتياجات المرضى في مقدمة الأولويات.

 

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