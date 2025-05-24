السبت 24 مايو 2025
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حوادث

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

القبض على طفل المرور
القبض على "طفل المرور"

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الطفل المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وذلك بعد تورطه في واقعة اعتداء على أحد الطلاب بمنطقة المقطم باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

 

اعتداء طفل المرور على طالب بعصا بيسبول في المقطم

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طالب داخل أحد شوارع المقطم، وبالانتقال والفحص، تبين أن المعتدي هو "طفل المرور" الذي سبق وأن أُثير حوله الجدل خلال فترات سابقة.

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وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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