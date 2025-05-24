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رياضة

عبد الواحد السيد يكشف سبب أزمات الزمالك وقصة غرامات محمد عواد ومصطفى شلبي

عبد الواحد السيد،
عبد الواحد السيد، فيتو

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن كواليس أزمات النادي الأخيرة، قائلا: "الناس لها حق تهاجم المجلس والكابتن حسين لبيب، ولكن بعد الانتخابات كان حجم المديونيات على النادي غير متوقعة".
 

متى يعود الزمالك لسكة البطولات؟

وأضاف عبد الواحد السيد خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا شايف لو المجلس كمل فترته وقعد الوضع هيختلف، وضخ الفلوس الفترة الأخيرة من الفرع الجديد هيفرق بشكل كبير مع النادي".

وتابع: "مع الاستقرار المادي هيحدث استقرار في الفريق وهنرجع تاني لعهدنا للمنافسة على كل البطولات، ولو جوميز كان كمل معانا الأمور كانت هتختلف وتبقى أفضل من الوضع الحالي، ولكن مجموعة من العوامل ومنها المادية وسوء التعامل الإداري من بعض الإداريين كانت سببا في رحيله".

وأشار: "أنا من النوع إللى مبيحبش يعلن العقوبات والخصومات اللى على اللاعيبة، أنا خصمت 14 مليون جنيه من اللاعبين كعقوبات، وأوضة اللبس كانت من أهدأ مثيلاتها في كل الفرق".
 

قصة مجاملة عبد الواحد السيد للاعبي الزمالك بشأن إلغاء الغرامات

وعن مجاملته اللاعبين ورفع عنهم الغرامات، علق: "قبل السوبر الإفريقي كان فيه خصومات بقيمة 4.5 مليون جنيه على محمد عواد، وعلشان أعطيه حافز، قلت لعواد إنت عليك خصومات كبيرة وهشيل الخصومات كلها بس بشرط يكون لك دور إننا نفوز بالسوبر الإفريقي علشان نفرح جمهور الزمالك، وحاولت تحفيزه وهو كان عنده حافز وإصرار، وبالفعل كسبنا بسببه وشيلنا الخصم إللي عليه، وكمان أخدت رأي حسام عبد المجيد لإن الاتنين كان فيه بينهم خناقة فقال لي انا موافق وإن اللي يهمه مصلحة الفرقة، والكابتن حسين لبيب وافق على القرار اللى اخدته وشيلت 75% من خصومات حسام عبد المجيد".

وتابع: "حسين لبيب ذكي جدا وربنا يشفيه ويمكن الخسائر الفترة الأخيرة كانت بسبب إنه كان عيان وتعبان".

 

أزمة عبد الواحد السيد مع مصطفى شلبي

وعن أزمته مع مصطفى شلبي، علق: "انا مليش علاقة بالسوشيال ميديا، وقعت عليه خصم كبير جدا بعد مشكلته، واللاعب هو الوحيد اللي يعرفه واللاعيبة والجمهور ميعرفوش، وحتى اللاعب اللي بيتأخر عن التمرين ولو 3 دقايق بيوقع عليه خصم، وبصراحة خلال الفترة اللي كنت موجود فيها كان كل اللاعبين ملتزمين".

ولفت: "مكنش فيه لاعب يجرؤ يعمل حاجة غلط وأنا مدير الكرة، وأحمد فتوح لو كان رايح يسهر في مكان كان بيبلغني إنه رايح وهيروح في الساعة كام، وأزمة الحادث اللي عملها كان في فترة إجازة 3 أيام، وتابعت معاه لحد مع الموضوع خلص، وذهبت لأهل المتوفى لحد لما الموضوع انتهى ولم أترك فتوح حتى انتهاء القضية".
 

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