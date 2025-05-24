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محمد صلاح يتربع على عرش الدوري الإنجليزي، يفوز بجائزة الأفضل في الموسم الحالي، يكسر احتكار مان سيتي للجائزة في آخر 5 مواسم، يكرر إنجاز رونالدو وهنري، أرقام رائعة تنتظره بعد التجديد

محمد صلاح
محمد صلاح

بعدما قاد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فريقه للتتويج باللقب حصل صلاح، على جائزة أفضل  لاعب فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج لموسم 2024-2025 من رابطة الدوري الإنجليزي.

صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو

وفاز صلاح بالجائزة بعد تصويت الجمهور ولجنة خبراء، متفوقًا على فيرجيل فان دايك، راين جرافنبرخ، وآخرين، لينهي هيمنة مانشستر سيتي على الجائزة في آخر 5 مواسم ليصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بالجائزة أكثر من مرة، بعد تتويجه الأول في موسم 2017-2018. 

صلاح يعادل إنجاز هنري وكريستيانو رونالدو ودي بروين

وانضم صلاح إلى نخبة تضم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

مساهمات صلاح التهديفية هذا الموسم تضعه على القمة

وسجل صلاح موسمًا استثنائيًا، قاد خلاله ليفربول للقب الدوري الثاني في عصر البريميرليج، مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 18 تمريرة حاسمة، ليتصدر قائمة الهدافين وقائمة صانعي الأهداف.

وبلغت مساهمته التهديفية 46 (أهداف + تمريرات)، وهو أعلى رقم في موسم مكون من 38 جولة، مقتربًا من الرقم التاريخي (47) المسجل باسم آلان شيرر، وأندرو كول من 42 مباراة. 

ويسعى صلاح، بعد تجديد عقده مع ليفربول، لأن  يصبح أول لاعب يحصد الجائزة 3 مرات، كما يملك فرصة تاريخية في الجولة الأخيرة للفوز بالحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في موسم واحد. 

وصعد صلاح إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين (244 هدفًا)، والخامس في ترتيب هدافي البريميرليج (185 هدفًا)، متجاوزًا سيرجيو أجويرو كأفضل هداف أجنبي في المسابقة.

موعد اعتزال محمد صلاح 

وقال صلاح في تصريحات صحفية: “سألعب كرة القدم حتى عمر الـ 39 أو 40، سألعب حتى يخبرني أطفالي بأن الوقت انتهى لكرة القدم وحان الوقت لتكون معنا فقط”.

وأضاف النجم المصري: “في السنوات الأخيرة؛ عدد كبير من لاعبي كرة القدم قدموا أفضل نسخة لهم بعد عمر الثلاثين. الخبرة تصبح أكثر وتستطيع التحكم في مشاعرك بشكل أفضل وكذلك تعمل على نفسك بشكل أذكى”. 

وتابع محمد صلاح: "لا أرغب في الظهور بمظهر المتعجرف، لكن أرقامي كانت دائمًا في صدارة الفريق. هذا الموسم تحديدًا كان استثنائيًا، حيث تفوقت أرقامي على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وليس فقط داخل فريقي".

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