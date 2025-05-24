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رياضة

الزمالك يصل استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة بتروجت

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الكلية الحربية، لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وبتروجت 

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.
 

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، اليوم السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت 

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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