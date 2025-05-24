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صحة الغربية تنعي مدير مستشفى المحلة العام: بصماته واضحة في تطوير الأداء الطبي

وفاة مدير مستشفى
وفاة مدير مستشفى المحلة العام

نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين، الدكتور محمد حسني الجوهري، استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى المحلة العام، الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه.

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وأعرب الدكتور أسامة بلبل عن عميق حزنه لرحيل أحد رموز العمل الطبي في المحافظة، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء رسالته، مشيرًا إلى ما قدمه من خدمات طبية جليلة خلال فترة عمله، والتي امتدت لسنوات طويلة.

 

يُذكر أن الدكتور محمد الجوهري شغل منصب مدير مستشفى زفتى العام منذ افتتاحه في عام 2015 وحتى عام 2023، وترك خلالها بصمات واضحة في تطوير الأداء الطبي والخدمي، وكان محل تقدير واحترام جميع زملائه ومرضاه. 

وتتقدم مديرية الشئون الصحية بالغربية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

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