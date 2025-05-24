وكيل تعليم الغربية يشدد على الضوابط الامتحانية وتوفير الجو المناسب للطلاب (صور)

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بجولة تفقدية بإدارة قطور التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تضمنت المتابعة مدارس منير سند الرسمية للغات، والشهيد أشرف إسلام الحلواني الثانوية، الشهيد صبحي عبد الحميد محمد الابتدائية بدماط.

في بداية الجولة، توجه وكيل تعليم الغربية لمدرسة منير سند الرسمية للغات، والتي تضم 258 طالبا، حيث تم الاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات الامتحانية الواردة من الوزارة، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مؤكدًا على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الامتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، مشددًا على عدم السماح بالتأخير لكل من الطلاب والمعلمين، والالتزام جديًا بالمواعيد المقررة بالجدول الامتحاني، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، موجهًا بتوفير مكان مناسب للجان الخاصة بكل مدرسة.

ثم توجه إلى مدرسة الشهيد أشرف إسلام الحلواني الثانوية، والتي تضم 490 طالبا، واطمأن إلى دخول جميع الطلاب الامتحان الإلكتروني، وعدم وجود أي شكاوى فنية أو تقنية من الامتحان، ووجه بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد داخل جميع اللجان، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطلاب الامتحان في سهولة وتركيز، والتأكد من عدم تواجد أي هواتف أو ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطلاب، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.

واختتم وكيل تعليم الغربية جولة المتابعة في مدرسة الشهيد صبحي عبد الحميد محمد الابتدائية بدماط، والتي تضم 1007 طلاب، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة داخل جميع اللجان، وتحقيق الانضباط والنظام أثناء سير الامتحان، موجهًا بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب أثناء سير الامتحان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، مشددًا على عدم السماح بدخول كنترول المدرسة إلا للأعضاء فقط، والرصد اليومي بالشيت الورقي إلى جانب الشيت الالكتروني.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 432641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، يؤدون اليوم الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة، حيث يؤدي الامتحان لليوم الثالث طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، البالغ عددهم 102019 طالبا، فالصف الأول الثانوي العام «الفترة الصباحية»، يؤدي الامتحان في مادة الرياضيات، في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي «الفترة المسائية»، الامتحان في مادة اللغة العربية للشعبة العلمية والأدبية، أما طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، البالغ عددهم 432641 طالبا، فيؤدون الامتحان لليوم الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي لليوم الأول، البالغ عددهم 162327 طالبا، الامتحان في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

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