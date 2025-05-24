انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل قرب قناطر نجع حمادي بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم، من انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بجوار منطقة قناطر نجع حمادي، شمال المحافظة.

انتشال جثة شاب غارق في نهر النيل قرب قناطر نجع حمادي بقنا

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوجود جثة طافية في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث نجحت في انتشال الجثة، وتبين من الفحص والمعاينة أنها لشاب متغيب منذ عدة أيام، سبق التبليغ عن غيابه.

تم إخطار ذويه، فيما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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