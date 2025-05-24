"الامتحان صدمة"، طلاب أولى ثانوي في الغربية يشتكون من صعوبة الرياضيات (بث مباشر)

شهدت لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الغربية اليوم حالة من الارتباك والاستياء بين الطلاب، وذلك بسبب صعوبة امتحان مادة الرياضيات الذي وصفه عدد كبير منهم بـ"الصادم" وغير المتوقع.

ورصدت عدسة “فيتو” لحظة خروج الطلاب من أداء الامتحانات، حيث أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمنت أجزاء معقدة لم يتم التدريب الكافي عليها خلال الفصل الدراسي، وهو ما تسبب في حالة من القلق داخل اللجان.

يُذكر أن نحو 102019 طالبًا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم بجميع الإدارات التعليمية في محافظة الغربية وفقًا للجداول المعلنة لكل صف دراسي.

من جانبه، صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بأن جميع المدارس تم تجهيزها لاستقبال الطلاب في أجواء يسودها النظام والانضباط، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية وفرق المتابعة خلال سير الامتحانات.

وأشار “حسن” إلى أن غرف العمليات الرئيسية بالمديرية، وكذلك الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، تتابع على مدار الساعة مجريات الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي مشكلات أو مستجدات وفق التعليمات الوزارية المنظمة.

كما شددت المديرية على عدة إجراءات تنظيمية، أبرزها منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، وختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من مطابقة أعداد الأوراق لأعداد الطلاب، بالإضافة إلى توفير الجو المناسب للجميع تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ورغم هذه الإجراءات، يبقى امتحان الرياضيات محل جدل واسع بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين طالبوا بمراعاة مستويات الطلاب في وضع الامتحانات وتوفير نماذج تدريبية مناسبة تهيئهم بشكل أفضل للامتحانات القادمة.

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