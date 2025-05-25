منهم نجوم الساحل، انسحاب فيلمين من دور العرض السينمائية

يتصارع على كعكة الإيرادات ما يقرب من خمس أعمال سينمائية، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن تارة، وهناك عملان مهددان بالرفع من دور العرض السينمائية بسبب قلة الإيرادات اليومية التي يحققها.

وأول هذه الأعمال نجوم الساحل الذي حقق ليلية أمس فقط ما يقرب من 10 الآف جنيه، الأمر الذي جعله مهددا بشكل كبير بالانسحاب من دور العرض.

قصة فيلم نجوم الساحل

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

أما العمل الثاني وهو الصفا الثانوية بنات الذي حقق ليلة أمس فقط 11 ألف جنيه إيرادات، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالأعمال الأخرى.

فيلم “الصفا الثانوية بنات” بطولة علي ربيع، بمشاركة محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد.

تدور أحداث فيلم “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميدي ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

وقال مخرج الفيلم عمرو صلاح: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدي على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأني لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

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