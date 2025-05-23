تعرف على شخصية لبلبة في فيلم بروفة فرح

تعاقدت الفنانة لبلبة على المشاركة في فيلم بروفة فرح الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة نيللي كريم.

أبطال فيلم بروفة فرح

فيلم بروفة فرح يشارك في بطولته كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والفنان شريف سلامة ومن إخراج أميرة دياب.

تكريم لبلبة

وكانت قد تم تكريم الفنانة لبلبة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأكدت إدارة المهرجان أن مشوار الفنانة لبلة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلما، تعاونت خلالهم مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و"الآخر" و"وإسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"احترس من الخط".

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