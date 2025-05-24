تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل مملكة الحرير

يشارك الفنان وليد فواز ضمن أحداث مسلسل مملكة الحرير، المقرر عرضه قريبًا، ويلعب شخصية عدو كريم محمود عبد العزيز الذي يدبر له المكائد.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير لـ كريم محمود عبد العزيز

وينتمي مسلسل مملكة الحرير للأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم التي اعتمدت أغلب مشاهده على التصوير الخارجي في ثلاث دول مختلفة، مع بناء ديكورات ضخمة تلاىم طبيعة العمل.

كشف كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن البوستر الأول لمسلسله المرتقب "مملكة الحرير"، المقرر عرضه قريبًا بشكل حصري على منصة Yango Play.

وظهر كريم في البوستر مرتديًا درعًا حربية، مع تغطية إحدى عينيه بضمادة، في إطلالة درامية تعكس أجواء العمل المشوقة والمليئة بالإثارة التاريخية.

وقال كريم محمود عبد العزيز بطل العمل: إن المسلسل سيكون بمنزلة تجربة درامية تجمع بين الخيال والمغامرة، الحب والصراع على السلطة.

وتشتمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل مملكة الحرير إلى جانب كريم محمود عبد العزيز.. كلًّا من: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سلوى عثمان، وليد فواز، محمود البزاوي.

إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة كـ سارة التونسي، يوسف عمر، سارة بركة،.. ويأتي من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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