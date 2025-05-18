الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

"غازتك" تنفذ برنامج التوعوية بالقيادة الآمنة بمحطات ومراكز الشركة

برنامج التوعوية بالقيادة
برنامج التوعوية بالقيادة الآمنة بغاز تك،فيتو

في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية للالتزام بتطبيق معايير السلامة والبيئة بمختلف مواقع العمل وتأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي.
 

قامت شركة “غازتك” في هذا الصدد وتحت إشراف وحضور المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتنفيذ فعاليات البرنامج التوعوي للقيادة الآمنة بمحطة غازتك (سعد الشاذلي بالقاهرة)، وبحضور مساعدي رئيس الشركة ومديرين العموم والسائقين بمنطقة القاهرة والعاملين بالمحطة.

 

التعريف بالإرشادات الواجب اتباعها للقيادة الآمنة 

 

وتضمن البرنامج تعريف سائقي الشركة والعاملين بالمحطة بالإرشادات الواجب اتباعها للقيادة الآمنة مثل التأكد من ربط حزام الأمان، والالتزام بحدود السرعة المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق. وأكد  المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته للسائقين وللعاملين بالمحطة أهمية الحفاظ على حياتهم ومعدات وممتلكات العمل، والالتزام بتعليمات عدم القيادة لأي سيارة إلا وهي مناسبة للطريق، وعدم القيادة في حالة الإرهاق، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حيث إن السرعة الزائدة من أكثر الأسباب شيوعًا لحوادث الطرق مشيرًا إلى أن أهداف هذا البرنامج الخاص بالتوعية بالقيادة الآمنة يأتي في إطار أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين بالشركة في مواقعها المختلفة وكذلك جميع المتعاملين تحت مظلة الشركة.

وأشار  الكيميائي محمد إبراهيم مدير عام السلامة والبيئة والجودة إلى أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة خلال القيادة، وأن أهداف هذا البرنامج لا يقتصر فقط على السائقين والعاملين بالشركة بل أيضا لجمهور العملاء في محطات ومراكز الشركة المختلفة حيث يتم توزيع كتبات إرشادية بإجراءات وإرشادات القيادة الآمنة، وأن هذا البرنامج التوعوي سوف يستمر عقده بعدد آخر من محطات الشركة على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد عقدت مؤخرًا اجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك في اطار الجهود الخاصة بمتابعة كفاءة منظومة إدارة السلامة والبيئة والجودة بالشركة، وبحضور الساده مديري العموم لإدارات السلامة والعمليات والمناطق والمشروعات حيث تم استعراض موقف تنفيذ جولات السلامة القيادية للمديرين وموقف تنفيذ توصيات أعمال مراجعات السلامة والبيئة بالمحطات.

وأكد  المهندس عبد الفتاح فرحات خلال اجتماع اللجنة المركزية على الدعم الكامل من الإدارة العليا بالشركة لتحقيق هدف الوصول الي صفر حوادث وإصابات من خلال تحسين كفاءة الإشراف علي تنفيذ الأعمال بما في ذلك الأعمال المنفذة من خلال المقاولين، والالتزام الكامل بتطبيق منظومة تصاريح العمل، والالتزام التام بتعليمات السلامة الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، وتحفيز العاملين لاستخدام سلطة إيقاف الأعمال غير الآمنة تطبيقًا لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.

وأكد على ضرورة التزام السادة المديرين بترشيح واختيار بطل السلامة بشكل شهري طبقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن بهدف تحفيز العاملين على الالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة ومكافأتهم طبقا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن بما ينعكس إيجابيا على تحسين ثقافة السلامة بالشركة.

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استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الجمهورية المهندس عبد الفتاح فرحات زارة البترول والثروة المعدنية عبدالفتاح فرحات مبادرة سلامتك تهمنا معايير السلامة وزارة البترول والثروة المعدنية

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