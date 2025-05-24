السبت 24 مايو 2025
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ابتلعه من 4 أشهر، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى ناصر التخصصي

استخراج تليفون من
استخراج تليفون من معدة مريض بناصر التخصصي،فيتو

 نجح فريق من أطباء مستشفى ناصر التخصصي في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج هاتف محمول من معدة مريض كان يعاني من قيء مستمر استمر لأربعة أشهر متتالية، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

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 تم استقبال المريض بقسم الطوارئ وهو في حالة إعياء شديدة، حيث تم على الفور إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، التي أظهرت وجود جسم غريب يسد فتحة البواب بالمعدة، وتمت الجراحة تحت إشراف الدكتور أيمن خلاف، مدير المستشفى.

 

 وأوضح الدكتور هيثم فرج، استشاري الجراحة العامة، أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي العاجل بعد تأكدهم من انسداد المعدة بجسم معدني تبين لاحقًا أنه هاتف محمول صغير، كان المريض قد ابتلعه في ظروف غامضة منذ عدة أشهر.

وأُجريت الجراحة بنجاح، وشارك فيها أيضًا الدكتور أسامة سرور، طبيب الجراحة العامة، إلى جانب نخبة من أطباء التخدير وفريق تمريض متميز، حيث تم استخراج الهاتف دون حدوث أي مضاعفات، وغادر المريض المستشفى لاحقًا وهو في حالة مستقرة.

وأكد الدكتور أيمن خلاف أن المستشفى على استعداد دائم للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي وسرعة استجابتهم، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين ساهموا في نجاح هذه العملية.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي بخطورة ابتلاع الأجسام الغريبة، وضرورة التوجه الفوري إلى المستشفى في حال ظهور أعراض غير طبيعية.

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