جراحة استمرت 6 ساعات، مستشفى ناصر التخصصي ينقذ مريضا من تشوه بالوجه

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح جديد لمستشفى ناصر التخصصي في الوجه والفكين.

كسر مضاعف للفك السفلي

واستقبل مستشفى ناصر التخصصي مريض تعرض لحادث مروري أسفر عن كسر مضاعف للفك السفلي لينقسم إلى 4 أجزاء وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتم عمل رد وتثبيت الفك السفلي باستخدام شرائح ومسامير 6 شرائح و25 مسمار واستغرقت الجراحة قرابة 6 ساعات من العمل المتواصل.



وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الفريق الطبي استخدم تقنية حديثة في الجراحة حيث تم تثبيت الشرائح والمسامير من داخل الفم ولم يتم عمل أي فتحات بالوجه لتجنب تشوه الوجه من الغرز الجراحية.

وأعلنت امانة المراكز الطبية المتخصصة أن قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر استقبل 13 حالة غرق تم تحويلها من شواطئ رأس البر.

الحالات لشباب أعمارهم بين 16 و19 عامًا

وأوضحت أن كل الحالات كانت لشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا، لافتة إلى أنه بجهود سرعة الاستجابة وتكامل جهود الفريق الطبي بالمستشفى، تم إنقاذ 11 حالة بعد تدخلات فورية شملت الإنعاش والدعم التنفسي والرعاية اللازمة.



وأكدت أنه وصلت حالتان إلى المستشفى دون علامات حياة، ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، لم يتمكن الفريق الطبي من إعادتهم للحياة.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن قيام جراحة الأوعية الدموية بمستشفى العجمي التخصصي بإجراء أول حالة قسطرة طرفيه لمريض يعاني من انسداد مزمن بالشرايين المغذية للطرف السفلي، كما تم إجراء توسيع بالبالون واستعادة مجرى الدم.

تطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية



يأتي ذلك فى إطار اهتمام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة لخدمة المرضى.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة استقبال مستشفى الهلال الأحمر حالة دقيقة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، تعرض لحادث سير أسفر عن كسر متفتت بأسفل عظمة الفخذ اليسرى، مع فقدان عظمي وتهتك شديد في سطح مفصل الركبة.

إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية

وأوضحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي الجراحي، تم إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية، تلاه تثبيت داخلي باستخدام مسامير دقيقة وشرائح تشريحية مختارة بعناية خصيصى لمثل هذه الحالات الدقيقة، مما أدى إلى الوصول إلى الالتئام في خلال شهرين فقط.



وأكدت أن مفصل الركبة بدأ في الحركة بعد إجراء العملية الجراحية مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.