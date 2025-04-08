اكبرهم 77عاما، نجاح 6 مناظير مرارية لـ 3 مسنين في مستشفى ملوي التخصصي

حقق فريق العمل في قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى ملوي التخصصي نجاحًا كبيرًا اليوم ، بعد إجراء 6 مناظير لقنوات مرارية، حيث استقبلت الوحدة ثلاث حالات مرضية بتدرجات مختلفة من الصعوبة.

نجاح 6 مناظير مرارية لـ 3 مسنين في مستشفى ملوي التخصصي

الحالة الأولى، كانت لمريضة تبلغ من العمر 67 عامًا تعاني من التهاب شديد في المرارة، بالإضافة إلى انسداد جزئي في القنوات المرارية بسبب وجود حصوات عديدة، تم تركيب دعامة وتسليك القنوات المرارية بنجاح.

ملوي التخصصي

أما الحالة الثانية، فكانت لمسنة تبلغ 75 عامًا تعاني من انسداد كامل في القنوات المرارية نتيجة ورم سرطاني، وقد تم إجراء توسيع للقنوات وتركيب دعامة لتسهيل تدفق الصفراء.

فيما تم التعامل مع الحالة الثالثة، لمريض يبلغ من العمر 77 عامًا، حيث استُبدلت دعامة في القنوات المرارية بسبب انسداد مراري بالدعامة الموجودة، مما تسبب في ضيق القنوات.

مدير مستشفى ملوي التخصصي

وقدم الدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوي التخصصي الشكر لفريق جراحات الجهاز الهضمي، بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد صادق، استشاري جراحة المناظير، والدكتور بهجت كمال، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، بالإضافة إلى فريق التخدير الذي ضم الدكتور أحمد سعد والدكتور محمد مختار، وفريق التمريض والفنيين في العمليات.

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