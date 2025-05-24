وزير التموين يعلن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى الإثنين

يعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا، الإثنين المقبل، للإعلان عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعراض خطة الوزارة لضمان توافر السلع التموينية واللحوم والمواد الغذائية خلال موسم العيد، ومتابعة الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التزايد الموسمي في معدلات الاستهلاك خلال فترة الأعياد.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء استعراضًا للجهود الحكومية في دعم منظومة السلع التموينية، والإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة تداول السلع.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الإستهلاكية

وتكثف وزارة التموين من معدلات الضخ لكميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وجاءت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الإستهلاكية كالأتي:

لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام

لحم بقري طازج بـ350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا

اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام

سعر الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيه

الضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.

=كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190

الدواجن المجمدة (1 كجم) فسعرها 110 جنيهات

ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت وزارة التموين متابعة بشكل يومي أرصدة السلع الاستراتيجية لضمان توافرها بكميات كافية في كافة المحافظات، مشيرة إلى استمرار ضخ الكميات المطلوبة للمنافذ التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات.

كما شددت الوزارة على أهمية التزام البقالين التموينيين بمعايير الجودة والأسعار الرسمية، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.

ويُذكر أن منظومة التموين تخدم أكثر من 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموينية.

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