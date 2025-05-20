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390 جنيهًا لكيلو الضأن و110 للدواجن المجمدة، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم داخل
أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 تطرح  وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل عيد الأضحى. 

وقامت وزارة التموين بطرح لحوم الخراف الضأن داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى بنحو 30 %. 

 

وجاءت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية على النحو التالي:

 اللحوم الطازجة والمبردة:

لحم خراف ضأن صافي بدون ليه (أورجواي): 390 جنيهًا للكيلو.

 

لحوم مبردة مستوردة (سوداني وجيبوتي): 285 جنيهًا للكيلو.

 

كباب حلة (500 جم): 110 جنيهات.

 

لحم مفروم (500 جم): 110 جنيهات.

 

كتف بتلو: 190 جنيهًا للكيلو.

 

كبدة بتلو: 175 جنيهًا للكيلو.

 

 الدواجن المجمدة:

دواجن مجمدة وزن 1 كيلو وحتى 1.3 كيلو: بسعر موحد يبلغ 110 جنيهات.

 وأكدت وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في طرح اللحوم بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الحرة بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المعروض من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في الأسواق.

 

أوضحت الوزارة  أن ضخ اللحوم المستوردة من دول مثل السودان وجيبوتي وأورجواي ساهم بشكل كبير في خفض الأسعار وتوفير بدائل متنوعة تناسب جميع الفئات، مع التأكيد على الرقابة المستمرة لضمان جودة المنتجات وسلامتها.

 

وأكدت وزارة التموين استمرار التعاقدات الخارجية لتأمين احتياطي استراتيجي من اللحوم يكفي لفترات طويلة، خاصة مع اقتراب المواسم التي يزداد فيها الطلب مثل عيد الأضحى.

 

من ناحية أخرى، بدأت وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، إقامة شوادر عيد الأضحى، لتوفير اللحوم.

كما تضخ الوزارة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وتم بالفعل خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث انخفض سعر السكر إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد أن كان 35، وطبق البيض إلى 120 جنيهًا بدلًا من 150، والدواجن المجمدة إلى 105 جنيهات بعد أن كانت تُباع بـ135 جنيهًا.

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