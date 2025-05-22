فواكه وزير الزراعة!

"الأسعار المرتفعة للفواكه سببها أنها في الأسواق في بداية الموسم، كما أن تأثير المناخ أثر على المحاصيل"! بالمنطق السابق يفسر وزير الزراعة المحاسب علاء فاروق الارتفاع الكبير في أسعار فواكه الموسم.. وبالطبع يستحيل أن تكون كل الفواكه الموجودة في الأسواق في بداية موسمها، كما يستحيل أن تكون تعرضت جميعها لعوامل المناخ أو أي عوامل خارجة عن الإرادة.. إرادة الجميع.. إرادة وزارة الزراعة والفلاحين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستهلكين!



أسعار التفاح مثلا لها أشهر أو على الأقل أسابيع على حالها، ومعه مجموعة من الفواكه كنا مع التفاح نتباهي بالإنتاج الوفير منها مثل الخوخ والبرقوق.. كما أن أسعار الليمون لها على هذا الحال المدة نفسها أيضا! وبالتالي تبدو المبررات غير مقنعة خاصة أيضا أننا نتباهي -وهذا حق- بالصادرات الزراعية وخاصة الفاكهة..

ولذلك كنا نتمنى أولا أن يرصد الوزير الظاهرة مبكرا، ومن خلال أدوات وزارته المباشرة دون أن ينتظر تساؤلات الإعلام.. وثانيا أن يوظف ما لديه من أدوات لضبط السوق.. كيف ذلك؟! سيادته أعلم منا ومع ذلك وحتى يتفاعل القارئ العزيز الذي عليه أن يعلم أن الحكومة لا تتدخل في أسعار السلع لإلغاء وجود التسعيرة الجبرية منذ سنوات طويلة وبالتالي فأمام وزارة الزراعة أدوات السوق الحر نفسه وهو يعني ضخ كميات إضافية من الفاكهة في السوق.. ولكن كيف يحدث ذلك؟

يحدث بعدة إجراءات.. حجز كميات من السلع المقرر تصديرها، فالمواطن المصري هنا أولى بها.. وثانيا التدخل لإلغاء حلقات وسيطة بين الفلاح والمستهلك تؤدي إلى خفض الأسعار باستخدام منافذ وزارة الزراعة، وبالطبع يمكن جدا استغلال منافذ الدولة الأخري خاصة التموين والقوات المسلحة.. وثالثا بإعادة توجيه كميات الفاكهة نفسها.. بمعني محافظة ما يقل فيها المعروض من فاكهة محددة توجه إليها كميات من هذه الفاكهة تحديدًا لضبط سعرها.. وهكذا!



الاكتفاء بالتبرير السابق لا يفيد.. خاصة أن الأسعار غير طبيعية بالفعل.. ويصعب على فئات كثيرة تناولها.. الجوافة في أماكن بخمسين وستين جنيها وفي أماكن أخري بثمانين! أما الليمون وسعره المجنون فحديث التاس حتى يباع اليوم بالليمونة الواحدة!

نريد ليس فقط أن يأكل الناس الفاكهة وهذا حقهم.. إنما أيضا نريدهم يسعدوا بصادرات بلدهم.. ويباركوها.. وهذا لن يتم وهم في حرمان منها!

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