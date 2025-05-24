النزول من الطائرة بالونش!

في ليلة شتوية باردة الأجواء وفي تمام الساعة الواحدة مساء، هبطت طائرة مصر للطيران القادمة من مطار جدة وعلى متنها قرابة الـ 300 راكب من المعتمرين الذين أنهوا رحلة عمرة مرهقة استغرقت 10 أيام، تراوحت أعمار أغلبهم بين الـ65 والـ80 عاما، توقفت محركات الطائرة في مهبط المبنى الموسمي المخصص لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة..

وما إن فتح باب الطائرة حتي وجد جميع الركاب كبار السن سلم الطائرة في انتظارهم للهبوط إلى أرض المهبط واستقلال الباصات حتى مبنى الركاب لإنهاء الإجراءات، المعتمرين كبار السن، الذين أنهكتهم رحلة العمرة والعبادة في الأراضي المقدسة، لمدة عشرة أيام متواصلة بين صلاة وقيام في الحرمين الشريفين واختلاف درجات الحرارة، وإصابة أغلبهم بأعراض مرضية بين البرد والإنفلونزا نتيجة تواجد معتمرين من كل أنحاء العالم في مكان واحد..

وجدوا أنه مطلوب منهم الهبوط على سلالم الطائرة الطويلة، بدرجاتها المعدنية العالية والقاسية جدا، مما دفع العديد من السيدات للبكاء والاستغاثة بالمضيفين، لعدم قدرتهم على مشقة النزول على هذا السلم..

خاصة وأن أغلبهم قد سجل طلب وجود كرسي متحرك لعدم قدرتهم على المشي أو الوقوف لفترات طويلة في مراحلهم السنية المتقدمة، وكانت النتيجه هو انتظارهم في الطائرة قرابة النصف ساعة، إلى أن تم إنزالهم بواسطة ونش تحميل الأمتعة ليجتمع عليهم التعب والرعب في رحلة الهبوط بالونش من الطائرة!

واليوم ونحن مع بدء موسم الحج الذي سيعقبه بالطبع عودة الحجاج بأعداد كبيرة عبر الصالة الموسمية، أقدم هذه الواقعة بين يدي الطيار المتميز الكابتن أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الذي لن يسكت على استمرار هذا الوضع المؤلم، وبالتأكيد لن يقبل استمرار إهانة كبار السن واضطرارهم للنزول من الطائرة بواسطة ونش تحميل الحقائب.

أتمنى أن يتم اتخاذ قرار باستبدال السلالم المعدنية بالممر الذي يتم تركيبه عند باب الطائرة ويسير خلاله المسافرون بأمان ويسر حتي الوصول إلى مبنى المطار دون عناء ومشقة، خاصة للحجاج والمعتمرين في الصالة الموسمية، وأكثرهم من كبار السن الذين يستحقون الاهتمام والرعاية.

وأنا على ثقة أن مطلب الحجاج والمعتمرين كبار السن سيتم تحقيقه دون تأخير طالما أنه قد وصل إلى الكابتن أحمد عادل، الذي يسعى دائما لأن تظل مصر للطيران محلقة في عنان السماء.

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