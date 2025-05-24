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محافظات

تعرف على أسماء المقبولين في المرحلة الثالثة بمسابقة الـ30 ألف معلم بالفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة  الفيوم، اسماء المعلمين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم، المرحلة الثالثة، وبلغ عدد المقبولين بالفيوم 247 معلما، وطالبتهم المديرية بتجهيز المستندات اللازمة للتعيين، لحين الإعلان عن مواعيد توقيع التعاقد.

المستندات المطلوبة للتعيين 

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن كل معلم مساعد من المقبولين، لابد أن يقدم الأوراق التالية، وقت الإعلان عن قبول الملفات: 

1- بطاقة الرقم القومي وبها العنوان الحالي.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية (الكشف الطبي وتحليل المخدرات).

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- أصل المؤهل الحاصل عليه .

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10 - إقرار الذمة المالية.

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 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه فور ورود تعليمات الوزارة بقبول الملفات سيتم الإعلان عن الموعد وتكون لجنة قبول الملفات جاهزة لاستلامها.

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