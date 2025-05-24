مدير تعليم الإسكندرية يتابع امتحانات صفوف النقل (صور)

قام الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت، بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025/2024، في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية..

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة طه حسين الثانوية بنات بإدارة شرق التعليمية وبحضور جلال عيد مدير عام الإدارة ومدرسة محمد عبده الابتدائية المشتركة.

ويؤدي طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائى مادة اللغة العربية والخط، فيما تمتحن طالبات الصف الأول الثانوي مادة اللغة الأجنبية، وطالبات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية مادة الفيزياء وطالبات الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا.

كما تفقّد لجان مدرسة شريف محمد عمر الإعدادية بنات بذات الإدارة حيث تؤدي طالبات الصف الأول الإعدادي مادة الرياضيات وطلاب الصف الثاني الإعدادي مادة الجبر.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وأكد مدير المديرية أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

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