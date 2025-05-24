السبت 24 مايو 2025
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رائد الأعمال روبيرت هيرجافيك من برنامج Shark Tank وفريق عمله يزورون أهرامات الجيزة

رائد الأعمال روبيرت
رائد الأعمال روبيرت هيرجافيك من برنامج Shark Tank
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استقبلت منطقة أهرامات الجيزة رجل الأعمال الكندي الشهير روبيرت هيرجافيك، أحد أبرز المستثمرين في البرنامج العالمي Shark Tank، وفريق عمله، حيث قاموا بجولة في الموقع الأثري ضمن تجربة الزيارة الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا، وشملت الجولة أبرز المعالم الأثرية، واختُتمت بتناول الغداء في مطعم “خوفو بيسترو” ذي الإطلالة المميزة على الأهرامات.

تأتي هذه الزيارة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة أوراسكوم بيراميدز، في إطار جهود الترويج السياحي لمصر وتعزيز الصورة الذهنية لموقع الأهرامات كواحد من أهم المقاصد الثقافية على مستوى العالم.

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منطقة أهرامات الجيزة رجل الأعمال الكندي الشهير روبيرت هيرجافيك Shark Tank البرنامج العالمي Shark Tank الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شركة أوراسكوم بيراميدز

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