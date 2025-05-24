السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل يتعاطف آسر مع باميلا الكيك بعد كشف أسرار من الماضي في الحلقة 40؟

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

ينتظر الكثيرون عرض الحلقة ٤٠ من مسلسل “آسر” بفارغ الصبر، بعد أن انتهت الحلقة ٣٩ بكشف مثير قلب الموازين، حيث اكتشف آسر (باسل خياط) أن حياة (باميلا الكيك) كانت متورطة في عمليات نصب على الرجال بالتعاون مع والدها غازي. 

هذا التطور شكل صدمة قوية لآسر، لكنه لم يكن نهاية القصة، بل بداية لتعقيدات أكبر، فرغم هذا الاكتشاف، يبدو أن آسر لن يتوقف عن البحث، إذ سيواصل الحصول على معلومات من أطراف مختلفة. 

وفي اطار هذا البحث قد تكشف الحلقة 40 معلومات ومؤشرات على أن حياة قد تكون ضحية أكثر من كونها مجرمة، إذ تورطت في ما حدث بدافع الاضطرار وكذلك بدافع إنقاذ شقيقتها من خطر كبير، وهو ما قد يغير نظرة آسر إليها تمامًا.  

وهناك سؤال يفرض نفسه، هل تشهد الحلقة ٤٠ نقطة تحول في العلاقة بين آسر وحياة؟ وهل يتعاطف معها ويعتبرها ضحية ويسامحها جزئيًا؟  الإجابة قد تحملها الحلقة المنتظرة التي يبحث الجمهور عن موعد عرضها.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 40

وفيما يخص موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 40 فإنها تُعرض غدًا الأحد ٢٤ مايو في تمام الساعة ٨ مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

أبطال مسلسل آسر 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

 

قصة مسلسل آسر 

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل آسر مسلسل آسر الحلقة 40 الفن أسر مسلسل آسر موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 40

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمنتصف حركة تعاملات السبت (تحديث لحظي)

رسميا، محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

فرص عمل بالأردن براتب مغري في هذا التخصص، اعرف الشروط

والد إحدى ضحايا انفجار خط غاز الواحات: وحشتيني يا سما.. مش هتصالح على دمك (فيديو)

أسعار أضاحي العيد الكبير بسوق الماشية في الإسماعيلية (فيديو وصور)

استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل العشر من ذي الحجة، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن غيري أو للميت؟ الأزهر للفتوى يجيب

ليس تكفير الذنوب فقط، فضائل الحج ومتى يبدأ وينتهي؟

المزيد
الجريدة الرسمية