هل يتعاطف آسر مع باميلا الكيك بعد كشف أسرار من الماضي في الحلقة 40؟

ينتظر الكثيرون عرض الحلقة ٤٠ من مسلسل “آسر” بفارغ الصبر، بعد أن انتهت الحلقة ٣٩ بكشف مثير قلب الموازين، حيث اكتشف آسر (باسل خياط) أن حياة (باميلا الكيك) كانت متورطة في عمليات نصب على الرجال بالتعاون مع والدها غازي.

هذا التطور شكل صدمة قوية لآسر، لكنه لم يكن نهاية القصة، بل بداية لتعقيدات أكبر، فرغم هذا الاكتشاف، يبدو أن آسر لن يتوقف عن البحث، إذ سيواصل الحصول على معلومات من أطراف مختلفة.

وفي اطار هذا البحث قد تكشف الحلقة 40 معلومات ومؤشرات على أن حياة قد تكون ضحية أكثر من كونها مجرمة، إذ تورطت في ما حدث بدافع الاضطرار وكذلك بدافع إنقاذ شقيقتها من خطر كبير، وهو ما قد يغير نظرة آسر إليها تمامًا.

وهناك سؤال يفرض نفسه، هل تشهد الحلقة ٤٠ نقطة تحول في العلاقة بين آسر وحياة؟ وهل يتعاطف معها ويعتبرها ضحية ويسامحها جزئيًا؟ الإجابة قد تحملها الحلقة المنتظرة التي يبحث الجمهور عن موعد عرضها.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 40

وفيما يخص موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 40 فإنها تُعرض غدًا الأحد ٢٤ مايو في تمام الساعة ٨ مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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