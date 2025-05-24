بعد وفاة الجد بأزمة قلبية، مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بالتعدٍ على حفيده بالقليوبية

كشف تقرير الطب الشرعي مفاجأة في واقعة الاعتداء على الطفل «م» طفل شبرا الخيمة، والمتهم فيها جد المجنى عليه بالتعد عليه، والذي توفى إثر تعرضه لأزمة صحية تمثلت في إصابته بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة سكر، وتم نقله من محبسه بقسم ثان شبرا الخيمة لمستشفى ناصر العام، وبعد محاولات لإسعافه لم يستجب، وتوفى في الحال، حيث أكد تقرير الطب الشرعي عدم صحة الواقعة وسلامة الطفل من أى اعتداء.

تقرير الطب الشرعي

وطالب المحامى العام بجنوب بنها بعرض الطفل المجنى عليه على أخصائي اجتماعى، وذلك بعد ورود تقرير اللجنة الثلاثية الذي أثبت عدم صحة الواقعة وأن الطفل سليم، وسوف يتم معرفة المحرض على هذه الواقعة ومن وراء خلفها بناء علي تقرير الأخصائي الاجتماعي.

وكان في وقت سابق تعرض الجد لوعكة صحية بعد قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتوفى متأثرا بإصابته وصدمته مما حدث له وتعرضه لاتهامات ملفقة وعارية تماما من الصحة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه ببلاغ من المدعوة "ن م. إ" مقيمة دائرة القسم بتتهم جد نجلها لوالده، بالتعد عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدعى في حقه ويدعى "إبراهيم. ح.م" ومقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قام بالتعد على حفيده الطفل"مارسيلينو ج إ" 8 سنوات.

وحرر المحضر رقم 12246 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بتحويل الطفل على الطب الشرعى للكشف عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.