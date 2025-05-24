10 صور ترصد تفاصيل المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ونرصد المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كالتالي:

- تشمل مدينة مستقبل مصر الصناعية على صوامع لتخزين الغلال وثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل بالإضافة إلى مصانع متخصصة في إنتاج الأعلاف والمجففات، مما يعزز من قدرات مصر الصناعية.

صوامع تخزين الغلال:

تهدف لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الأساسية وتحقيق نقلة حضارية في نشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية.

تم إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الصوامع بطاقة تخزينية إجمالية ٥٠٠ ألف طن حيث كانت المرحلة الأولى بطاقة تخزينية ١٢٠ ألف طن والمرحلة الثانية بطاقة تخزينية ٣٨٠ ألف طن، و٧٦ سايلو تخزين بسعة ٥ ألاف طن / سايلو، ٣ مجفف ذرة بسعة ١٠٠ ألف طن / ساعة للمجفف، وقدرة تشغليه ٢٠٠ طن/ ساعة.

- مزودة بأجهزة تنقية الحبوب من الشوائب المعدنية والآفات الزراعية والحشرية، بالإضافة إلى إقامة برج تجفيف لتقليل رطوبة الحبوب.

مجمع ثلاجات تبريد وتجميد

تأتي ضرورة توافر محطات تبريد وفرز وتعبئة على أعلى مستوى لتمكين الصادرات المصرية من اختراق الأسواق العالمية ومضاعفة حجم الصادرات، حيث يتراوح إنتاج مصر من الخضراوات والفاكهة ٢٠ مليون طن/ سنويًا.

ويشمل على مجمع ثلاجات ٩٠ ألف طن تبريد سعة الثلاجة،٢ ثلاجة مزودة بنظام فرز وتعبئة يدوي لزوم التصدير،٢ ثلاجة مزودة بعدد ٢ خط فرز وتعبئة آلي محلى الصنع.

مصانع المجففات

وتهدف مثل هذه المصانع لتكتسب الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحويلها لمنتجات تعظم القيمة المضافة لها، وتعد فرصة في زيادة الصادرات ومضاعفتها.

مصنع الأعلاف

تعد صناعة الأعلاف أحد أهم مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي حيث تستورد مصر ٩٠٪ من احتياجها من مدخلات الأعلاف.

الطاقة الإنتاجية ٥٠ طنا / ساعة بإجمالي ١٥٠ ألف طن / سنويًا، والإيرادات المتوقعة ٢.٥٠ مليار جنيه سنويًا.

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