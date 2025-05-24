بشائر الخير، مستجدات إنشاء مصنع ألبان أطفال تنفيذا لتكليفات الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه موسم حصاد القمح بضرورة إنشاء مصانع ألبان للأطفال.

وترصد فيتو مستجدات إنشاء مصنع ألبان أطفال تنفيذا لتكليفات الرئيس كالتالي:

- تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدم توفر مصنع لإنتاج لبن البودرة في مصر حتى الآن قائلا: لبن البودرة 45 مليون علبة.. لغاية دلوقتي ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر.. واستورده ميتعملش مصنع..امسكه في موضوع موضوع وخلصوه.

المستثمرون ورجل الصناعة

وأضاف الرئيس السيسي: بقول للمستثمرين ورجل الصناعة والغرف إذا كنتم عاوزين تنقلوا بلدكم من وضع لوضع أحسن مش هيبقى سهل.. هتبحث وتجرى وتصر على موقفك لغاية ما ربنا يسدد خطاك.. عاوزين نستفيد كرجال صناعة وزراعة وحكومة علشان مصر وعلشان نغير الواقع اللى احنا فيه.

تكافل وكرامة

وتابع الرئيس: بدل ما أدي فلوس كل شهر في تكافل وكرامة ممكن أدى حاجة من دي تغني الناس.. إنتاجنا في اللحوم والألبان يغني الناس.. طيب إزاى نقدر نعملها مع بعض.. هل ده معناه الراجل اللى في القطاع الخاص ميكسبش لا يكسب.

المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر

قال المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر إنهم بدأوا اجتماعاتهم مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع ألبان للأطفال لسد العجز وذلك فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه موسم حصاد القمح بضرورة إنشاء مصانع ألبان للأطفال.

وأشار خالد صلاح في تصريحات خلال الساعات الماضية إلى أن التحدي الأكبر حاليا توفير اللبن الطبيعي من أجل إنتاج لبن المجفف الخاص بالأطفال.

أخبار سارة عن مصنع ألبان الأطفال

وقال قريبا ستكون هناك أخبار سارة عن مصنع ألبان الأطفال وذلك للسعي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من ألبان الأطفال تبعا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح المهندس خالد صلاح إلى أن التحدي الأكبر حاليًا توفير اللبن الطبيعي من أجل إنتاج لبن المجفف الخاص بالأطفال.

وقال المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر في بداية حديثه إن الجهاز يقترض من الدولة ومن ثم يسدد الأموال من الإنتاج.

وأضاف المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر أن أهداف الجهاز تتلخص في تأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية خاصة في ظل أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية طموحة منذ نشوء الأزمتين.

النهوض بالقطاع الزراعي

وأكد أن أولويات أهداف الجهاز النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري ويتم التعاون مع الوزارات المختلفة تحت رعاية مجلس الوزراء.

وقال إن بداية الجهاز كانت في 2018 وبدأت أعماله بمشروع زراعي والآن بدأ يوسع نشاطة ليشمل مشروعات تعدين وتطوير عقاري وثروة سمكية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.



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