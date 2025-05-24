القبض على لصوص سرقة المواطنين والدراجات النارية والمتعلقات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نجاحات مهمة خلال الفترة الماضية، تضمنت ضبط العديد من المتهمين وتفكيك تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين والممتلكات.

ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية مملوكة لأحدهما تم ضبطها، وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي. واعترف المتهمان بارتكاب 11 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، كما أشارا إلى عميلهما "مالك محل بيع هواتف محمولة" الذي تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" تخصص في سرقة الدراجات الكهربائية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بهذا الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

لصوص القاهرة في قبضة الأمن

ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" باستخدام سيارتين تم ضبطهما. واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "تاجر خردة" سيئ النية، الذي تم ضبطه وبحوزته المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.