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حوادث

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية

ضبط 3 عناصر جنائية
ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية.

غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية

وقام  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة المنوفية.

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وجاءت الإجراءات بعد ثبوت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء عقارات وأراضٍ بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحصر ومتابعة ممتلكات مرتكبي الجرائم لضمان تطبيق القانون.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تجارة المخدرات غسل 60 مليون جنيه غسل الأموال المتحصلة قطاع مكافحة المخدرات

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