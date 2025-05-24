ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية.

غسل 60 مليون جنيه من نشاطهم في تجارة المخدرات بالمنوفية

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة المنوفية.

وجاءت الإجراءات بعد ثبوت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء عقارات وأراضٍ بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحصر ومتابعة ممتلكات مرتكبي الجرائم لضمان تطبيق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.