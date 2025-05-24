الأمن يحبط محاولة جلب وترويج حشيش صناعي بـ 70 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 85 كيلوجراما من المواد مخدرة المستخدمة فى تصنيع الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى أسلحة نارية ومبالغ مالية، كانت بحوزة تشكيل عصابي حاول تهريبها داخل البلاد تمهيدا لترويجها بين راغبى الحصول عليها.



كانت معلومات قد وردت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد قيام عناصر تشكيل عصابي، بجلب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع مخدر البودر أو الحشيش الصناعي، تمهيدا لاستخدامها فى تصنيع كميات ضخمة من المواد المخدرة وترويجها بين راغبي الحصول عليها فى نطاق محافظة القاهرة.. أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن أفراد التشكيل العصابي يستخدمون سيارات خاصة فى نقل بضائعهم وتسهيل أعمالهم غير المشروعة.

بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تمكن رجال المباحث من ضبط أفراد التشكيل العصايي، وعثر بحوزتهم على 85 كيلو جرامًا من المواد المخدرة بينها حشيش صناعي، وإستروكس، وحشيش)، إلى جانب المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في تجهيز وخلط تلك المواد. كما تم ضبط 2 طبنجة، و4 سيارات، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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