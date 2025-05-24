ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الثامنة للتصفية النهائية

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم إمام عاشور لاعب الأهلي وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل الجولة الثامنة لمجموعة التتويج من التصفيات النهائية للمسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الثامنة

1- أسامة فيصل البنك الأهلي 12 هدفا

1- إمام عاشور الأهلي 12 هدفا

2- ناصر منسي الزمالك 11 هدفا

3- ياو أنور البنك الأهلي 10 أهداف

4- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

5- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

5- شادي حسين زد 8 أهداف

5- إبراهيم عادل بيراميدز 8 أهداف

5- صلاح محسن المصري 8 أهداف

6- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

6- إسلام عيسي سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

6- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

6- محمد هلال مودرن سبورت 7 أهداف

6- جودوين شيكا طلائع الجيش 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف.

5- وسام أبوعلي الأهلي 6 أهداف.





نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز وعلى مدار ثلاث أيام وهي: السبت والأحد والأربعاء.

وحصل بيراميدز على راحة في الجولة الثامنة من مجموعة المنافسة على اللقب بمشاركة 9 فرق.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري..8 مساء



بتروجيت ضد الزمالك..8 مساء

سيراميكا ضد حرس الحدود..8 مساء

الأربعاء 28 مايو

الأهلي ضد فاركو..8 مساء

جدير بالذكر أن مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة لمجموعة التتويج ستقام في نفس اليوم لمباراة الأهلي ضد فاركو بالجولة الثامنة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بالمسابقة بين الأهلي وبيراميدز اللذان يتنافسان على لقب الدوري

ويتصدر الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة قبل انطلاق الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة.

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