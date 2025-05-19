ترتيب هدافي الدوري المصري، هذا الثنائي يتقاسم الصدارة

ترتيب هدافي الدوري المصري، تقاسم إمام عاشور لاعب الأهلي وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد الجولة السابعة لمجموعة التتويج من التصفيات النهائية للمسابقة.

وأحرز إمام عاشور هدفا في فوز الأهلي أمام البنك الأهلي 2-1 بالجولة السابعة للتصفية النهائية للدوري، فيما غاب أسامة فيصل عن التسجيل، بينما حصل الزمالك علي راحة في هذه الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة السابعة

1- أسامة فيصل البنك الأهلي 12 هدفا

1- إمام عاشور الأهلي 12 هدفا

2- ناصر منسي الزمالك 11 هدفا

3- ياو أنور البنك الأهلي 10 أهداف

4- محمد علي بن حمودة غزل المحلة 9 أهداف

5- عمرو ناصر فاركو 8 أهداف

5- شادي حسين زد 8 أهداف

5- إبراهيم عادل بيراميدز 8 أهداف

5- صلاح محسن المصري 8 أهداف

6- محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

6- إسلام عيسي سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

6- فيستون ماييلي بيراميدز 7 أهداف

6- محمد هلال مودرن سبورت 7 أهداف

6- جودوين شيكا طلائع الجيش 7 أهداف

5- مصطفي فتحي بيراميدز 6 أهداف.

5- وسام أبوعلي الأهلي 6 أهداف.





نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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