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رياضة

الدوري المصري، الزمالك يواجه بتروجت في صدام التاريخ والطموح

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 تتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم السبت إلى ستاد الكلية الحربية، حيث يستضيف الزمالك نظيره بتروجت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

مباراة مهمة لكلا الفريقين، إذ يسعى كل طرف لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول مجموعة التتويج.

وضع غير مستقر للزمالك قبل لقاء بتروجت

الزمالك يدخل اللقاء وهو في وضعية غير مستقرة على مستوى النتائج، بعدما فقد فرصة المنافسة على اللقب، إلى جانب ابتعاده نظريًا عن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل ومع ذلك، يأمل الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي في مصالحة الجماهير وتحقيق فوز يُعيد الثقة للاعبين، خاصة بعد تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدفين لكل فريق، وقبلها خسارة أمام بيراميدز.

من جانبه، يدخل بتروجت اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُثبت أقدامه بين الكبار، وتؤكد تطوره تحت قيادة المدرب سيد عيد. 

الفريق البترولي يعتمد على مجموعة من العناصر الشابة، ويملك تنظيمًا دفاعيًا جيدًا، إلى جانب اللعب الجماعي الذي كان سلاحه الأبرز خلال الموسم.

القناة الناقلة للقاء الزمالك وبتروجت

مباراة اليوم تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري، وتُعد فرصة للجمهور لمتابعة لقاء يجمع بين التاريخ والطموح، في موقعة قد تحمل الكثير من الندية والإثارة في ظل رغبة الفريقين في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

 

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