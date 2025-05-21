رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة المستقبل العراقية لتعزيز سبل التعاون

قام الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بزيارة رسمية إلى جامعة المستقبل بجمهورية العراق، وكان في استقباله الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل، وذلك في إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.

رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة المستقبل بجمهورية العراق لتعزيز سبل التعاون

ورافق رئيس جامعة المنصورة خلال الزيارة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور من القيادات الأكاديمية بجامعة المستقبل: مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وشؤون البحث العلمي، والسادة عمداء الكليات، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، ثم عُقد لقاء موسع لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه في وقت سابق بمدينة المنصورة، لتعزيز الشراكة بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلاب والزيارات الأكاديمية، والإشراف على الرسائل العلمية، وعقد مؤتمرات مشتركة، ومناقشة آليات تنفيذ برامج دراسية مزدوجة.

جولة ميدانية موسعة داخل الحرم الجامعي لجامعة المستقبل

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية موسعة داخل الحرم الجامعي لجامعة المستقبل، تفقد خلالها رئيس جامعة المنصورة عددًا من المرافق التعليمية الحديثة، من قاعات دراسية متطورة، ومختبرات علمية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، إضافة إلى الاطلاع على سير الامتحانات النهائية ببعض الكليات.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة المنصورة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في عقد الشراكات الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تعميق دورها الدولي من خلال تعزيز التعاون مع الجامعات العربية ذات السمعة المتميزة.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة بما لمسه من تنظيم دقيق، وانضباط أكاديمي، وبيئة تعليمية ذكية ومستدامة بالجامعة، معربا عن إعجابه الشديد بما شاهده من إنجازات ومبادرات طموحة، متمنيًا لجامعة المستقبل المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتها الأكاديمية والتعليمية.

نُقطة انطلاقة لتعزيز التعاون العلمي مع جامعة المستقبل

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق غلوش أن الزيارة تُعد نُقطة انطلاقة لتعزيز التعاون العلمي مع جامعة المستقبل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تبادل الخبرات وتطوير العملية البحثية بما يخدم تطلعات الجامعتين في التميز الأكاديمي.

بإهداء درع الجامعة إلى الدكتور شريف خاطر

وفي ختام اللقاء، قام الدكتور حسن شاكر، رئيس جامعة المستقبل، بإهداء درع الجامعة إلى الدكتور شريف خاطر، والدكتور طارق غلوش، تقديرًا للجهود المبذولة في تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين. كما قام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع جامعة المنصورة إلى رئيس جامعة المستقبل، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية وأهمية الشراكة بين المؤسستين.

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