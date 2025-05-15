افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس 15 مايو 2025، مجمعَ الاختبارات الإلكترونية الخامس بكلية التجارة.

رئيس جامعة المنصورة يفتتح مجمع الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة

شهد الافتتاح حضورَ الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الدكروري، عميد كلية التجارة، والدكتورة نهى هيكل، مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، إلى جانب رؤساء الأقسام، ومديري البرامج، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مكونات مجمع الاختبارات الإلكترونية

ويضم المجمع أربع قاعات اختبار فرعية، بإجمالي 1555 جهازَ حاسوب، موزعةً على ثلاثة طوابق، بمساحة 850 مترًا مربعًا لكل طابق، ومجهزةً بأحدث الوسائل التكنولوجية، فضلًا عن أنظمة الإنذار والإطفاء الحديثة، بما يُوفِّر بيئةً مناسبةً للاختبارات أو التدريس.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار رؤية الجامعة لتطوير البنية التحتية التعليمية والتحول الرقمي في جميع الكليات، مشيرًا إلى أن مجمع الاختبارات بكلية التجارة يُعَد إضافةً نوعيةً لما تقدّمه الجامعة من خدمات تعليمية، ويعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية تواكب المعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وجودة العملية التعليمية.

الجامعة ماضيةٌ في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للارتقاء بجودة التعليم

وأشاد رئيس الجامعة بالإمكانات التقنية التي يُوفِّرها المجمع، مؤكدًا أن الجامعة ماضيةٌ في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك للحفاظ على مكانة جامعة المنصورة الرائدة بين الجامعات المصرية في مجالي التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وجديرٌ بالذكر أنه تم إجراء ثلاث تجارب لاختبارات تجريبية ناجحة، شارك فيها على التوالي 250 و750 و1047 طالبًا، دون تسجيل أي ملاحظاتٍ، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي للمجمع يوم السبت المقبل.

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