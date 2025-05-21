الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل وعلى مدار ثلاث أيام وهي: السبت والأحد والأربعاء.

وحصل بيراميدز على راحة في الجولة الثامنة من مجموعة المنافسة على اللقب بمشاركة 9 فرق.

ويتصدر الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة.



مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري



مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري..8 مساء

بتروجيت ضد الزمالك..8 مساء

سيراميكا ضد حرس الحدود..8 مساء

الأربعاء 28 مايو

الأهلي ضد فاركو..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء



جدير بالذكر أن مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة لمجموعة التتويج ستقام في نفس اليوم لمباراة الأهلي ضد فاركو بالجولة الثامنة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بالمسابقة بين الأهلي وبيراميدز اللذان يتنافسان على لقب الدوري.



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